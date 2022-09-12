Пушилин опроверг слухи о взятии донецкого аэропорта и своей отставке

Глава ДНР Денис Пушилин опроверг информацию о своей отставке и о взятии донецкого аэропорта ВСУ.

"Вчера было очень много вбросов. О том, что в аэропорт уже зашел противник, что меня уже пытались уволить и в Россию отправить. Конечно же, полная чушь", — сказал Пушилин в видеообращении в телеграм-канале.

Комментируя ситуацию по Красному Лиману, глава ДНР заявил, что удалось как минимум остановить украинские войска, есть определенные успехи.

Кроме того, по словам Пушилина, на угледарском направлении союзные подразделения продолжают идти вперед, за окраины Артемовсква уже "вгрызлись", по Пескам обстановка достаточно уверенная, "работаем, побеждаем".

Ранее основатель батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал, что ВСУ готовят ударный кулак и собираются начать наступление в направлении Владимировки — Сладкого в ДНР.

10 сентября стало известно, что ВС РФ в Харьковской области оставили Балаклею, Изюм и частично Купянск. В Минобороны заявили, что это было "перегруппировкой", необходимой для "достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса" и "наращивания усилий на Донецком направлении".