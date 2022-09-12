12 Сентября 2022
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Политика Свердловская область
Евгений Куйвашев (2021) | Фото: Накануне.RU

Куйвашев заявил, что должен свердловчанам после победы на выборах

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев прокомментировал свою победу на выборах главы региона, которые состоялись в минувшее воскресенье.
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Напомним, Куйвашев набрал 65,78% голосов избирателей и занял первое место. При этом явка избирателей была совсем невысокой. По данным избирательной комиссии региона, она составила 28,47%.

Сегодня, когда стали известны предварительные итоги выборов, Куйвашев решил обратиться к свердловчанам.

"Спасибо всем, кто вчера проголосовал на выборах. Для меня это очень важно. Все позитивные изменения, которые ждут наш регион, будут, в том числе, благодаря вам. Спасибо, уральцы. Я ваш должник", - написал он у себя в Telegram-канале.

Евгений Куйвашев стал свердловским губернатором в 2012 году. Спустя пять лет он был избран на второй срок, а теперь пойдет на третий.

Теги: Куйвашев, победа, губернатор



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