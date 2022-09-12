Жительница Нижнего Тагила вернула часть денег, перечисленных мошенникам

В Нижнем Тагиле благодаря полиции удалось вернуть часть денег, перечисленных мошенникам.

Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, о новой жертве телефонных аферистов силовикам стало известно от ее дочери: та рассказала, что ее 64-летняя мать сняла крупную сумму в банке и в настоящее время находится где-то у банкомата, собираясь переводить деньги. Полицейские приступили к розыску женщины. Ее удалось отыскать в банке по проспекту Ленина, где она уже намеревалась оформить кредит на 1,5 миллиона рублей.

В дальнейшем было установлено, что злоумышленники, представлявшиеся сотрудниками Центробанка и Следственного комитета, сообщили тагильчанке о попытках снятия с ее счета денег неизвестной, у которой якобы имеется генеральная доверенность от имени владельца счета. Для сохранности денег потерпевшей настоятельно рекомендовали снять деньги и перевести их на "безопасный счет". Напуганная такой информацией, та сняла более 900 тысяч, а потом несколько часов переводила их сначала через банкомат, а затем в Доме быта, совершив 64 перевода по 15 тысяч.

Изучив кассовые чеки, полицейские пришли к выводу, что деньги переводились на номера телефонов сотового оператора. Сыщики тут же стали звонить на телефон "горячей линии", а чтобы не терять время, незамедлительно выехали вместе с потерпевшей в ближайший салон сотовой связи. Там они объяснили ситуацию и попросили принять меры, чтобы предупредить снятие средств с указанных номеров телефонов. В итоге сотрудникам безопасности сотовой компании удалось приостановить какие-либо действия по 48 номерам телефонов. По остальным номерам деньги уже успели снять.

В результате жертва аферистов сумела вернуть почти половину от перечисленной злоумышленникам суммы. Сейчас по данному факту расследуется уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере).