Цыденов переизбран главой Бурятии

Выдвинутый бурятским региональным отделением КПРФ депутат народного хурала (парламента) республики Виктор Малышенко набирает 7,12% голосов, депутат республиканского заксобрания Сергей Дорош, выдвинутый бурятским региональным отделением ЛДПР, - 2,66% голосов, предприниматель Семен Матхеев, выдвинутый от регионального отделения политической партии "Новые люди", - 2,35%.

Действующий глава Бурятии, "единоросс" Алексей Цыденов, побеждает с 86,23% голосов на выборах руководителя республики после обработки 100% протоколов.





