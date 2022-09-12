Куйвашев переизбран на третий срок при крайне низкой явке

В избирательной комиссии Свердловской области подвели предварительные итоги голосования на выборах губернатора, которые прошли в минувшее воскресенье.

Как сообщили Накануне.RU в избиркоме региона, победу одержал действующий губернатор Евгений Куйвашев – он набрал 65,78% голосов избирателей. Второе место занял Александр Ивачев, у которого 12,9% голосов. Далее идут Александр Кузнецов (9,15%), Александр Демин (6,47%) и Александр Каптюг (3,17%).

Явка избирателей на этот раз была совсем невысокой. По данным избирательной комиссии, она составила 28,47%.

Напомним, Куйвашев стал свердловским губернатором в 2012 году. В 2017 году он был избран на второй срок, а теперь пойдет на третий.