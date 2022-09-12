Международный вечер бокса от RCC Boxing Promotions прошел в Челябинске

В Челябинске прошел турнир по профессиональному боксу RCC Boxing Promotions. Зрители увидели восемь поединков, в том числе бой Заура Абдуллаева и мексиканца Хованни Страффона, в котором уверенную победу одержал российский боксер, передает корреспондент Накануне.RU.

В ледовой арене "Трактор" для зрителей было организованно грандиозное мультимедийное шоу и потрясающая графика, созданная при помощи VR-очков и нейросети. Для демонстрации шоу в "Трактор" привезли около 300 квадратных метров экранов и больше 100 световых и лазерных приборов.

"Челябинск для RCC один из самых любимых городов. Мы сюда не так часто приезжаем, но каждый раз это праздник и для организаторов, и для бойцов, и для зрителей. Здесь очень крутые своды, высоко, поэтому здесь более высокая сцена, более высокие экраны, здесь больше зрителей, которые приходят к самому началу. 60% зала заполнено с самого первого боя. Это о многом говорит. Креативная команда RCC очень постаралась и всех удивила. Главная идея – показать Челябинск будущего", - рассказал руководитель проектов RCC Алексей Галанов.

Сегодня сразу два уроженца Челябинской области выступили в ринге – Иван Чирков и Вильдан Минасов. Оба добились досрочных побед. Соперник Ивана Чиркова Павел Гунченко отказался от продолжения боя после третьего раунда. Бой завершился техническим нокаутом.

"Очень много было волнения, потому что боксирую дома. Здесь большая арена, ощущения другие. Честно, боем недоволен, хотелось боксировать подольше. Первый раунд показал плохой бокс. Потом стало получаться, но соперник отказался. Это второй мой бой за полтора месяца, и, наверное, даже лучше, что я не прошел всю дистанцию. Подготовка, весогонка ― все накопилось. Я тренируюсь с начала мая и отдыхал всего неделю. Организм устал, сейчас хочу отдохнуть от бокса и провести время с семьей, с друзьями", - рассказал Иван Чирков после боя.

Вильдан Минасов в первом раунде дважды отправил в нокдаун Карена Маргаряна, после чего рефери остановил бой. "Я рассчитывал на все восемь раундов, но получилось закончить в первом ― удачно попал. Думаю, рано остановили бой, можно было еще побоксировать. Соперник физически сильный, очень заряженный на боковые удары, крепкий. Досрочно ни разу не проигрывал. Поработали бы с ним еще, но не вышло" – отметил боксер.

В со-главном поединке встретились Вадим Туков из Ростова-на-Дону и Брайан Дэмиен Чавес из Аргентины. В шестом раунде Чавес после мощного удара российского боксера опустился на пол и не смог продолжить поединок. Вадим Туков одержал победу нокаутом.

Центральным событием вечера стала схватка между 28-летним Зауром Абдуллаевым, который входит в топ-10 мировых легковесов, и мексиканцем Джованни Страффоном. В карьере Заура 15 побед и только одно поражение техническим нокаутом.

Боец смешанных единоборств, президент Академии единоборств РМК Иван Штырков предсказал досрочную победу Заура Абдуллаева над Джованни Страффоном. "Заур для меня один из самых зрелищных бойцов современности. Молодой, перспективный. Я видел, как он начинал свой путь. Я думаю, что Заур заберет свое, это не доставит ему много труда. Я думаю все закончится досрочно", - отметил он перед боем.

Бой продлился пять раундов и завершился техническим нокаутом в результате отказа мексиканца от продолжения боя. Заур Абдуллаев после поединка рассказал, что Джованни Страффон неудобный соперник и был опасен, поэтому российский боксер не спешил, чтобы не попасться на встречный удар. "У него был сильный напор. Я этим пользовался, изматывал его. Все получилось по плану, но хотелось бы продолжения", - отметил он.