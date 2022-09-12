Зеленский заявил, что в настоящий момент не готов к переговорам с Россией

12 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ оставили Изюм

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В России В бывшем СССР За рубежом Украина ДНР и ЛНР
Фрагмент из интервью Владимира Зеленского (2022) | Фото: скриншот с youtube-трансляции

Зеленский заявил, что в настоящий момент не готов к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящий момент не готов вести переговоры с Россией, сообщает ТАСС.

"На сегодня нет. Я не вижу никакого желания с их (России - прим. ТАСС) стороны, чтобы быть конструктивными. Это мой принцип, я не говорю с теми, кто ставит ультиматумы", - приводит издание его слова.

Зеленский также дал утвердительный ответ на вопрос, будет ли он "сражаться до конца".

"Я знаю, что некоторые страны подталкивают нас в направлении минского процесса. Я хочу, чтобы мир признал, что одно дело - дипломатическое решение, а другое - Минск-2, -3, -5, -10. Это две разные вещи, потому что Минск - пустая бумажка", - сказал Зеленский, имея в виду Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе, которые Киев не выполнил.

Он добавил, что договор между двумя странами может быть заключен после того, как Россия покинет украинские территории, не уточнив, что имеет в виду.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в воскресенье, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но их дальнейшее затягивание Киевом усложнит возможность достижения договоренности с Москвой. Глава МИД РФ отметил заявления Киева, что переговоры могут состояться только после победы Украины, когда "Россия уйдет с украинских земель". Лавров заключил, что если таков выбор Украины, то Россия знает, как достигать своих целей, поставленных в рамках специальной военной операции.

Теги: Зеленский, переговоры



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети