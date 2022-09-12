Зеленский заявил, что в настоящий момент не готов к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящий момент не готов вести переговоры с Россией, сообщает ТАСС.

"На сегодня нет. Я не вижу никакого желания с их (России - прим. ТАСС) стороны, чтобы быть конструктивными. Это мой принцип, я не говорю с теми, кто ставит ультиматумы", - приводит издание его слова.

Зеленский также дал утвердительный ответ на вопрос, будет ли он "сражаться до конца".

"Я знаю, что некоторые страны подталкивают нас в направлении минского процесса. Я хочу, чтобы мир признал, что одно дело - дипломатическое решение, а другое - Минск-2, -3, -5, -10. Это две разные вещи, потому что Минск - пустая бумажка", - сказал Зеленский, имея в виду Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе, которые Киев не выполнил.

Он добавил, что договор между двумя странами может быть заключен после того, как Россия покинет украинские территории, не уточнив, что имеет в виду.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в воскресенье, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но их дальнейшее затягивание Киевом усложнит возможность достижения договоренности с Москвой. Глава МИД РФ отметил заявления Киева, что переговоры могут состояться только после победы Украины, когда "Россия уйдет с украинских земель". Лавров заключил, что если таков выбор Украины, то Россия знает, как достигать своих целей, поставленных в рамках специальной военной операции.