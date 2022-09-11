12 Сентября 2022
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Политика Центральный ФО В России Москва
(2018) | Фото: Накануне.RU

Более 10 тысяч DDoS-атак зафиксировано на систему онлайн-голосования в Москве

В Москве на муниципальных выборах зафиксировали более 10 тыс. DDoS-атак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадима Ковалева.

На работу системы атаки не повлияли, на протяжении всех трех дней голосования, она работала штатно.

Также в штабе сообщили, что атаки не скажутся на подведении итогов: голоса москвичей остаются в безопасности.

Онлайн-голоса жителей Москвы за кандидатов в муниципальные депутаты поступали в систему до 20.15 мск, было выдано более 1,7 млн электронных бюллетеней. В голосовании приняли участие более 41% москвичей, которые включены в список избирателей и располагают подтверждениями аккаунтами на mos.ru, то есть могли проголосовать дистанционным способом. За три дня сообщений о сбое системы не поступало ни от разработчиков, ни от Общественного штаба по наблюдению за выборами.

Теги: выборы, ДЭГ, DDoS-атаки, Москва



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