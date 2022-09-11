Евгений Куйвашев по итогам обработки 40,05% протоколов набрал 65,66% голосов

Действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев набрал 65,66% голосов по итогам обработки 40,05% протоколов. Информация об этом размещена на онлайн-табло в информационном центре ЦИК, передает корреспондент .Накануне.RU

Кандидат от КПРФ Александр Ивачев - 13,18% голосов, кандидат партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Андрей Кузнецов - 9,11% голосов, кандидат партии "Новые люди" Александр Демин - 6,53% голосов, кандидат ЛДПР Александр Каптюг - 3,20% голосов.

Отметим, что явка на выборах была довольно низкой. Число избирателей, принявших участие в голосовании по состоянию на 18.00, составило 828 818 человек (25,09%). Для сравнения: на предыдущих выборах главы региона в 2017 году, показатель составил 33,47%. По данным облизбиркома, в ходе голосования существенных нарушений выявлено не было.