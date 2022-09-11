В России завершились выборы губернаторов, депутатов и мэров

В России завершилось голосование по прямым выборам 14 глав регионов, депутатов шести региональных, а также нескольких городских и муниципальных парламентов.

Последними закрылись избирательные участки в Калининградской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Избирательные кампании в этом году прошли в 82 регионах России. В 14 субъектах выбирали губернаторов: во Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Томской, Кировской, Саратовской, Рязанской, Калининградской, Новгородской, Свердловской областей, Республик Марий Эл, Бурятия, Карелия и Удмуртской Республики. Кроме того, депутаты переизбрали действующего главу Адыгеи из числа кандидатур, представленных президентом РФ.

В шести регионах - Республике Северная Осетия - Алания, Удмуртской Республике, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях состоялись выборы депутатов региональных парламентов. В Москве прошли выборы муниципальных депутатов в 125 из 146 районов столицы.