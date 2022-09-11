Куйвашев предварительно лидирует на выборах губернатора Свердловской области

Действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, избирающийся от партии "Единая Россия" лидирует на выборах с большим отрывом, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно информации, опубликованной на сайте областного избиркома по состоянию на 19.13 (мск времени), он набрал 3126 голосов (68.21%). Второе место у коммуниста Александра Ивачева - 501

голос (10.93%), третье - у "справедливоросса" Андрея Кузнецова - 378 голосов (8.25%), четвертое - у кандидата партии "Новые люди" Александра Демина 345 (7.53%). Меньше всех голосов пока у либерал-демократа Александра Каптюга 139 (3.03%).

Отметим, что явка на выборах была довольно низкой. Число избирателей, принявших участие в голосовании по состоянию на 18.00, составило 828 818 человек (25,09%).