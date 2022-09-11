12 Сентября 2022
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Политика В России
выборы, избирательный участок, КОИБ, голосование (2021) | Фото: Накануне.RU

"Единая Россия" проиграла выборы в одном из крупных городов Якутии

Во втором по численности городе Якутии - в Нерюнгри новым мэром стал кандидат от ЛДПР Илья Гудошник. Об этом со ссылкой на свои источники сообщают "Вести Якутии".

Выдвиженец "Единой России", действующий мэр Леонид Олейник уступил сопернику лидерские позиции на выборах.

По данным СМИ, подсчет закончен на всех избирательных участках, Гудошник идет вперед с отрывом в двести с лишним голосов. На сайте избиркома предварительные данные об итогах голосования пока не опубликованы.

Также в качестве претендентов на должность мэра были зарегистрированы представитель от КПРФ – Дмитрий Бузин, от Партии Пенсионеров Кирилл Лепешкин, самовыдвиженка Елена Лукьянова.

Теги: Единая Россия, выборы, Нерюнгри, Илья Гудошник, Леонид Олейник



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