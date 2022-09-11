В Геленджике на выборах замглавы комиссии спрятала под попой пачку бюллетеней с голосами за "Единую Россию"

Telegram-канал "КПРФ в Геленджике" сообщил о нарушениях на участке № 0901 в детсаду "Березка". Очевидцам удалось заснять, как зампред участковой комиссии Марина Тараканова прячет бюллетени с галочками за "Единую Россию", сев на них, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел 10 сентября.

"Наш наблюдатель увидела, что они бюллетени заполнили и спрятали куда-то вниз. Можно людей поднять и проверить, что у них там нет бюллетеней?", — обратилась автор видео Илона Грачевская к дежурящему на участке полицейскому.

Тараканова отказывалась встать, но после вмешательства полиции все же поднялась со своего места.

"После появления в сети Интернет информации по избирательному участку № 09-01 участковая комиссия отстранила заместителя председателя Марину Тараканову от работы с избирательной документацией на время выяснения всех обстоятельств. Бюллетени упакованы в отдельный конверт и при подсчете голосов учитываться не будут", — прокомментировали инцидент в ТИК Геленджика.

Как рассказала Грачевская, она сразу подала заявление в следственно-оперативный отдел полиции Геленджика по ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и 142.1 (фальсификация итогов голосование) УК РФ, а после выборов планирует подать еще одно — в Следственный комитет.

Скандал оказался резонансным и в итоге ситуацию прокомментировала глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Она заявила, что "не стоят амбиции какой-либо партии, кандидата или чиновника того, чтобы ради них рисковать репутацией своей личной, комиссии, целой избирательной системы".

"Почему она на это пошла? Чем ее мотивировали? Что побудило прятать бюллетени под попой?" - поинтересовалась Памфилова.

Тем временем, Грачевская записала новое видео, в котором обратилась непосредственно к главе ЦИК РФ.

"Именно я тот человек, который снял, пожалуй, самое скандальное видео на этих выборах в России, а именно с участка 0901 в городе Геленджик, где наш наблюдатель от КПРФ Татьяна Моментьева буквально с поличным поймала заместителя председателя комиссии Тараканову с заполненными за "Единую Россию" бюллетенями и прятала их под попой у себя. После того, как эта вопиющая ситуация получила большой резонанс и даже вы прокомментировали эту ситуацию на федеральных телеканалах, на нашего наблюдателя, которая вскрыла фальсификацию пошло какое-то дикое давление со стороны участковых избирательных комиссий. Сейчас на нее составлена огромная стопка жалоб и ее пытаются выдворить с участка по решению суда. Для нас очевидно, что это именно последствия того, что была вскрыта фальсификация. Убедительно прошу вас вмешаться в ситуацию, если вы не хотите снискать славу самого беспринципного руководителя избирательной системы России", - обратилась Грачевская к Памфиловой.