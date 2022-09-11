11 Сентября 2022
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Президент Франции Эммануэль Макрон (2017) | Фото: marieclaire.ru

Макрон и Путин по телефону обсудили безопасность ЗАЭС

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту РФ Владимиру Путину, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине с упором на вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

"С российской стороны обращено внимание на регулярные украинские атаки на объекты ЗАЭС, включая хранилище радиоактивных отходов, что чревато катастрофическими последствиями. Президент России информировал о предпринимаемых российскими специалистами мерах по обеспечению физической защиты станции и подчеркнул необходимость оказания воздействия на киевские власти с тем, чтобы обстрелы станции были немедленно прекращены. Выражена обоюдная готовность к неполитизированному взаимодействию по ситуации вокруг ЗАЭС с участием МАГАТЭ. Владимир Путин также акцентировал, что украинские силовики, используя поставляемое странами Запада оружие, продолжают целенаправленные массированные обстрелы гражданской инфраструктуры городов Донбасса, в результате которых страдают мирные жители", - говорится в сообщении.

В разговоре также была затронута тема продовольственной безопасности. Президенты подтвердили позицию, что вывозимое из черноморских портов зерно должно направляться прежде всего на нужды развивающихся стран, и что Еврокомиссия не должна чинить препятствий на пути поставок российских сельхозпродуктов и удобрений на рынки стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Теги: Макрон, Путин, Украина, ЗАЭС, продовольственная безопасность, телефонный звонок



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