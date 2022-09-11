Недопущенный до выборов губернатора Свердловской области кандидат требует с избиркома 45 миллионов

Снятый с выборов кандидат в губернаторы Свердловской области адвокат Иван Волков, обратился в суд с иском в отношении избирательной комиссии региона.

Согласно информации из искового заявления (имеется в распоряжении Накануне.RU), экс-кандидат требует признать проведение выборов незаконным и отменить их итоги.

Также адвокат пытается взыскать с избиркома 45 млн руб. - убытки, в виде затрат на избирательную кампанию. Кандидат просит направить запрос в Конституционный суд РФ о соответствии законам необходимость прохождения кандидатами "муниципального фильтра" (сбор подписей депутатов в свою поддержку). В качестве свидетелей Волков просит пригласить в суд других кандидатов в губернаторы - Евгения Куйвашева, Александра Ивачева, Андрея Кузнецова, Александра Каптюга, Александра Демина.

Рассмотреть дело истец Иван Волков просит в ускоренном порядке.

Напомним, Иван Волков выдвинулся на выборы губернатора Свердловской области от партии "Российский общенародный союз", однако не предоставил подписи в свою поддержку и был снят с выборов.