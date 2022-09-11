Газ из России поступит в города Запорожской области до 15 октября

В Мелитополь, Энергодар и другие города Запорожской области газ из России поступит до 15 октября. В Бердянск - на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова.

"Буквально на следующей неделе в среду или четверг ожидается подача газа в Бердянске и в течение месяца, то есть до 15 октября, - в Мелитополе, Энергодаре и так далее", - сказал он.

Рогов уточнил, что поставки газа осуществляются из России, "поэтому никаких проблем с ним быть не должно". "То же касается и электричества", - добавил он.