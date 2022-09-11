11 Сентября 2022
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Общество Москва
евгений пригожин, предприниматель (2020) | Фото:ТАСС/Михаил Метцель

«Региональные комментарии» опубликовали пост с извинениями в адрес Евгения Пригожина из-за фейковой статьи о бизнесмене

Интернет-портал «Региональные комментарии» принес извинения бизнесмену Евгению Пригожину за публикацию материала под названием «Пригожин вложил много ресурсов в медиаатаку на Беглова, но на губернатора она не повлияла», поскольку в ней были изложены ложные сведения. Статья была выложена на сайте 6 июля 2022 года.

«Редакция сетевого издания "Региональные комментарии " и автор публикации Гавра Дмитрий Петрович приносят свои извинения Пригожину Евгению Викторовичу за распространение в отношении него не соответствующих действительности сведений», — говорится в сообщении.

Публичные извинения перед Евгением Пригожиным были опубликованы на сайте «Региональных комментариев».

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