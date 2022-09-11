В Свердловской области явка на выборах превысила 25%

В Свердловской области число избирателей, принявших участие в голосовании по состоянию на 18.00, составило 828 818 человек (25,09%), сообщили Накануне.RU в Избирательной комиссии Свердловской области.

Общее количество обращений, поступивших во все комиссии – 44 (37 - справочно-разъяснительные, одна жалоба поступила в Избирательную комиссию Свердловской области, шесть – в нижестоящие комиссии).

По состоянию на 18.00, 11 сентября в информационно-справочный центр Избирательной комиссии Свердловской области поступило 148 звонков и писем. В том числе: девять - по электронной почте; 139 - по телефону. Большинство из них - о возможности проголосовать, по вопросам адреса и режима работы УИК, в том числе временных.

По всем обращениям даны исчерпывающие разъяснения, необходимая информация передана соответствующим органам государственной власти.

Избирательные участки закроются в 20.00. После этого начнется подсчет голосов.