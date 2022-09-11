В Кудымкаре задержали подозреваемую в подкупе избирателей

В Кудымкаре задержали женщину по подозрению в подкупе избирателей. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе избирательной комиссии Пермского края.

За кого из кандидатов подозреваемая агитировала голосовать - неизвестно. В участковой избирательной комиссии отреагировали на информацию оперативно - сообщили в правоохранительные органы.

"Участковая избирательная комиссия №5201 передала информацию в правоохранительные органы. Женщину доставили в отдел полиции. Подробностей сообщить не можем, за дополнительными комментариями просим обращаться в правоохранительные органы", - пояснили в избиркоме.

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю не смогли оперативно прокомментировать информацию.

В дни голосования в Прикамье выбирают 104 депутата. Выборы в местные думы проходят в Лысьве, Губахе, Кудымкаре и Пермском районе. В Березниках, Кизеле, Косе, Добрянке, Красновишерске, Краснокамске, Чернушке и Чусовом идут довыборы кандидатов в местные думы.