11 Сентября 2022
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Политика В России Москва
Сергей Собянин (2022) | Фото: Telegram-канал &quot;Мэр Москвы Сергей Собянин&quot; / t.me/mos_sobyanin

Мэр Москвы Собянин проголосовал дистанционно

Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на муниципальных выборах в столице.

Как сообщил градоначальник в своем Telegram-канале, он воспользовался системой дистанционного электронного голосования на выборах депутатов муниципальных образований Москвы.

"Введение электронного голосования дало возможность участвовать в выборах миллионам москвичей, которые раньше не голосовали многие годы, в разы усилило интерес к формированию муниципальных и государственных органов власти. И это очень важно – важно самим формировать власть в городе", - отметил Собянин.

Сергей Собянин(2022)|Фото: Telegram-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин" / t.me/mos_sobyanin

Напомним, сегодня в России проходит Единый день голосования. Например, в Свердловской области выбирают губернатора региона.

Теги: Собянин, голосование, Москва



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