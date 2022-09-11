Мэр Москвы Собянин проголосовал дистанционно

Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на муниципальных выборах в столице.

Как сообщил градоначальник в своем Telegram-канале, он воспользовался системой дистанционного электронного голосования на выборах депутатов муниципальных образований Москвы.

"Введение электронного голосования дало возможность участвовать в выборах миллионам москвичей, которые раньше не голосовали многие годы, в разы усилило интерес к формированию муниципальных и государственных органов власти. И это очень важно – важно самим формировать власть в городе", - отметил Собянин.

Напомним, сегодня в России проходит Единый день голосования. Например, в Свердловской области выбирают губернатора региона.