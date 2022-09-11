"Урал" одержал первую победу в чемпионате и поднялся с последнего места в таблице

Футбольный клуб "Урал" одержал первую победу в нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги.

Сегодня команда Виктора Гончаренко оказалась сильнее московского "Торпедо". Встреча состоялась на "Екатеринбург-Арене" и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0.

Дублем у "Урала" отметился капитан и лидер команды Эрик Бикфалви. Нападающий сумел отличиться на 70-й и 84-й минутах игры.

Благодаря этой победе уральцы покинули последнюю строчку в турнирной таблице РПЛ, которую занимали до сегодняшнего дня. Теперь подопечные Гончаренко располагаются на 14-м месте.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе в "Урал" пришли сразу несколько новых футболистов. Свой следующий матч в чемпионате России клуб проведет 17 сентября – в Екатеринбург приедет грозненский "Ахмат".