11 Сентября 2022
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Спорт Свердловская область
Эрик Бикфалви на табло Екатеринбург-Арены (2022) | Фото: Накануне.RU

"Урал" одержал первую победу в чемпионате и поднялся с последнего места в таблице

Футбольный клуб "Урал" одержал первую победу в нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги.

Сегодня команда Виктора Гончаренко оказалась сильнее московского "Торпедо". Встреча состоялась на "Екатеринбург-Арене" и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0.

Дублем у "Урала" отметился капитан и лидер команды Эрик Бикфалви. Нападающий сумел отличиться на 70-й и 84-й минутах игры.

Благодаря этой победе уральцы покинули последнюю строчку в турнирной таблице РПЛ, которую занимали до сегодняшнего дня. Теперь подопечные Гончаренко располагаются на 14-м месте.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе в "Урал" пришли сразу несколько новых футболистов. Свой следующий матч в чемпионате России клуб проведет 17 сентября – в Екатеринбург приедет грозненский "Ахмат".

Теги: Урал, победа, Бикфалви, чемпионат



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