Свердловского губернатора выбирают при низкой явке

В избирательной комиссии Свердловской области назвали последние данные по сегодняшней явке на губернаторских выборах. Она не очень высокая.

Как сообщили Накануне.RU в избиркоме региона, по данным на 15 часов число избирателей, принявших участие в голосовании, составило 655 тысяч 155 человек. Это 19,84% от общего числа тех свердловчан, кто имеет право голоса.

Каких-либо жалоб в избирательную комиссию Свердловской области на данный момент не поступало. Участки для голосования будут закрыты в 20.00. После этого начнется подсчет голосов.

Напомним, что по данным на 10 часов утра явка избирателей на Среднем Урале составляла менее 5%. А по состоянию на 12 часов она едва превысила 10%.