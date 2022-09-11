Свердловский ЦОН: видео со "скандалом" на избирательном участке является фейком

В Центре общественного наблюдения за выборами в Свердловской области заявили, что видео с якобы скандалом на избирательном участке является фейковым.

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Ранее в соцсетях был опубликован видеоролик с неподобающим поведением на избирательном участке человека, который представляется кандидатом.

Как сообщили Накануне.RU в ЦОН Свердловской области, специалисты внимательно проанализировали запись и пришли к выводу, что она является фейком.

"Иван Краснов не зарегистрирован кандидатом на выборах губернатора Свердловской области. В помещении расклеены информационные плакаты, отличающиеся от тех, которые находятся на всех избирательных участках Свердловской области: на них другой порядок расположения информации о кандидатах. В начале видеоролика отчетливо слышно, как оператор произносит: "Раз, два, три, начали!". На столах у членов комиссии нет списков избирателей, только зеленая папка и листы бумаги, ящик для голосования не опечатан. "Бюллетени" на видео представляют собой распечатанный текст на обычной бумаге. Настоящие имеют зеленоватый оттенок, на них стоит печать, проставлены подписи членов УИК. На видео нет сотрудника полиции, который должен быть на каждом участке", - сообщили в Центре общественного наблюдения.

Там добавили, что каких-либо сообщений о данном инциденте в помещения УИК не поступало.

Напомним, ранее в ЦОН Свердловской области прокомментировали ситуацию с массовым голосованием военных в Екатеринбурге.