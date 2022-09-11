Все лесные пожары в Свердловской области потушены

На сегодняшний день на Среднем Урале ликвидированы все природные пожары. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

По данным на 11 сентября новых очагов или локализованных возгораний в лесах региона нет. По информации департамента, по сравнению с прошлым годом количество природных пожаров в Свердловской области уменьшилось в два с половиной раза, а площадь, пройденная лесными пожарами, сократилась более чем в три раза.

Всего же с начала года на Среднем Урале был ликвидирован 541 природный пожар. Огнем пройдено чуть более 12 тысяч гектаров леса.

В конце августа сообщалось, что ущерб от лесных пожаров в Свердловской области в этом году составляет 35 млн рублей.