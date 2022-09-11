Действующего главу Адыгеи избрали на второй срок

Депутаты Госсовета Адыгеи на заседании в воскресенье избрали действующего главу республики Мурата Кумпилова на второй срок.

Ранее Владимир Путин представил на рассмотрение Госсовета Адыгеи три кандидатуры на должность главы. В число кандидатов, помимо Кумпилова, вошли депутаты Госсовета Евгений Грунин (ЛДПР) и Александр Лобода ("Справедливая Россия – За правду").

Как сообщает РИА Новости, по итогам тайного голосования из прибывших на заседание 49 депутатов за Кумпилова проголосовали все 49. Таким образом, он был избран главой республики единогласно. Инаугурация прошла в воскресенье сразу же после заседания.

В 2016 году в Адыгее были отменены прямые выборы главы республики – теперь партии предлагают свои кандидатуры на рассмотрение президента России, который и определяет троих кандидатов.