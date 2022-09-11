11 Сентября 2022
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сергей шнуров, шнур, концерт (2022) | Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Запрещенный в Петербурге Шнуров собрал 60 тысяч человек на концерте в Москве

Музыкант Сергей Шнуров дал первый за три года концерт в Москве в составе группы «Ленинград». Мероприятие собрало 60 тысяч человек. Концерты исполнителя в родной Северной столицы все еще запрещены по негласному решению губернатора Александра Беглова.

Шоу группа «Ленинград» дала в московских «Лужниках», собрав 60 тысяч человек. Это было первое выступление коллектива за три года после того, как лидер Сергей Шнуров заявил о роспуске музыкантов.

сергей шнуров, шнур, группа ленинград, концерт(2022)|Фото: vk.com/leningrad_top. Сергей Шнуров

В родном Петербурге выступления Сергея Шнурова до сих пор запрещены. Сам музыкант заявлял, что это связано с его негласным конфликтом с губернатором Александром Бегловым. Решение градоначальника связано с критикой со стороны Шнурова из-за неспособности городского правительства разобраться с проблемами Северной столицы, такими как уборка снега и мусор. Песни на эти темы Шнуров опубликовал в начале 2022 года.

Петербуржцы поддержали Шнурова в его конфликте с Бегловым, развесив плакаты со словами поддержки по всей Северной столице. Баннеры с надписью «Беглов - ***, Шнуров – Ленинград» можно обнаружить на стенах домов, арках и балконах.

Теги: серогей шнуров, александр беглов, группа ленинград



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