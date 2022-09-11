Куйвашев приехал с проверкой в ЦОН Свердловской области в разгар выборов

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев проверил работу Центра общественного наблюдения за выборами в регионе.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, в этом году центр открылся на базе мультимедийного парка "Россия – моя история" в Екатеринбурге. Сегодня в течение всего Единого дня голосования там работает call-центр, на 12 телефонах дежурят волонтеры. Здесь же находятся юристы и эксперты, которые готовы оперативно дать оценку обращениям. Кроме этого, дежурят мобильные группы для оперативного выезда на избирательные участки в случае такой необходимости.

Сегодня, в день выборов, Куйвашев приехал в ЦОН. Как отметили в департаменте, там он пообщался с сопредседателями центра Александром Левиным и Татьяной Мерзляковой.

Напомним, ранее в Центре общественного наблюдения за выборами сообщили о нарушениях при голосовании в Нижнем Тагиле. Также там прокомментировали ситуацию с массовым голосованием военных в Екатеринбурге.