11 Сентября 2022
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Небензя отрицает "прорыв ВСУ"

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Последствия обстрела ВСУ в Белгородской области. (2022) | Фото: vk.com/bazarov_vv / пресс-служба правительства Белгородской области

В Калуге школьник погиб при обрушении заброшенного здания

В Калуге выясняют обстоятельства гибели подростка. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, вечером 10 сентября на территории заброшенного здания в деревне Рождественно города Калуги произошло обрушение части перекрытия. Упавшей конструкцией был придавлен 13-летний школьник, он погиб на месте. Его 15-летний друг получил переломы и был доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

"Следствие намерено установить причины и обстоятельства произошедшего", - отметили в СКР.

Там добавили, что на место происшествия выезжали следователи и криминалисты областного управления Следственного комитета России.

Теги: школьник, здание, Калуга, СКР



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