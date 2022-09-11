В Калуге школьник погиб при обрушении заброшенного здания

В Калуге выясняют обстоятельства гибели подростка. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, вечером 10 сентября на территории заброшенного здания в деревне Рождественно города Калуги произошло обрушение части перекрытия. Упавшей конструкцией был придавлен 13-летний школьник, он погиб на месте. Его 15-летний друг получил переломы и был доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

"Следствие намерено установить причины и обстоятельства произошедшего", - отметили в СКР.

Там добавили, что на место происшествия выезжали следователи и криминалисты областного управления Следственного комитета России.