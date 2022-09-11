В ЦОН объяснили массовое голосование военных в Екатеринбурге

В Центре общественного наблюдения за выборами в Свердловской области прокомментировали ситуацию с массовым голосованием военных в Екатеринбурге. Никаких нарушений не выявлено.

Сегодня стало известно, что на избирательный участок в уральской столице организованной группой прибыли военнослужащие. Как сообщили Накануне.RU в ЦОН региона, закон не запрещает гражданам одновременно посещать избирательные участки.

"Кроме того, как сообщили в УИК №1720, военнослужащие, действительно, принимали участие в голосовании. В список избирателей они включены по месту расположения воинской части. Таким образом, нарушений не выявлено", - заявили в ЦОН.

Напомним, ранее в Центре общественного наблюдения за выборами в Свердловской области сообщили о нарушениях при голосовании в Нижнем Тагиле. Сегодня на Среднем Урале проходят выборы губернатора. Действующий глава региона Евгений Куйвашев уже принял в них участие.