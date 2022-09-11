11 Сентября 2022
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Португалия, флаг, флаг Португалии (2018) | Фото: 1prime.ru

Португалия прекратила выдачу "золотых виз" россиянам

Начиная с февраля этого года Португалия не одобрила ни одной заявки на выдачу "золотых виз" от россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Publico.

"С момента приостановки в конце февраля и до августа Служба по делам иностранцев и пограничников (SEF) получила 10 заявлений на получение этих виз от российских граждан, и все они были отклонены", - пояснили в SEF.

Ранее о запрете так называемых "золотых виз" для граждан РФ также заявляли Испания и Великобритания.

Напомним, на этой неделе Евросоюз ввел строгие ограничения на туристические визы для россиян. Сообщалось, что въезд будет возможен только журналистам и гражданам, направляющимся в ЕС по семейным обстоятельствам.

Теги: Португалия, Россия, визы



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