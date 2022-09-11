Свердловчане не спешат на избирательные участки: явка едва превышает 10%

Жители Свердловской области пока не спешат на избирательные участки, чтобы проголосовать за кандидатов в губернаторы. Как сообщили Накануне.RU в региональной избирательной комиссии, число принявших участие в голосовании по состоянию на 12 часов составило 365 тысяч 242 человека (11,07%).

По данным на 12.00 в избирательную комиссию Свердловской области поступило 21 обращение. Как отметили в избиркоме, жалоб не поступало, а все обращения носили справочно-разъяснительный характер.

Кроме этого, за все время избирательной кампании на "горячую линию" избирательной комиссии региона поступило 796 обращений.

Напомним, по данным на 10 часов утра явка избирателей на Среднем Урале составляла менее 5%.