"Голосование проходит спокойно": мэр Екатеринбурга выбрал губернатора

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в выборах губернатора Свердловской области, которые проходят сегодня в регионе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, Орлов проголосовал на избирательном участке, расположенном в здании физкультурно-оздоровительного комплекса "Факел".

"Голосование проходит организованно, спокойно. Замечаний от наблюдателей на 10 часов никаких нет. Транспорт и все городские сферы работают штатно", - заявил мэр сразу после выхода с избирательного участка.

Напомним, что первые нарушения на выборах уже выявлены в Нижнем Тагиле. Также участие в выборах принял действующий свердловский губернатор Евгений Куйвашев.