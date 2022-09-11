11 Сентября 2022
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Флаги Белоруссии и России на стенде &quot;Made in Belarus&quot; на &quot;Иннопроме&quot; (2022) | Фото: Накануне.RU

Одобрен проект российско-белорусского соглашения о единых правилах конкуренции

Правительство РФ одобрило проект российско-белорусского соглашения о единых правилах конкуренции. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе российского кабмина.
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"В рамках реализации союзной программы в области единых правил конкуренции в союзном государстве правительства России и Белоруссии готовят соглашение о единых правилах конкуренции. Михаил Мишустин (премьер-министр РФ, - прим. ред.) подписал распоряжение, утверждающее согласованный для подписания вариант документа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главная цель соглашения состоит в создании организационных и правовых основ защиты конкуренции для обеспечения свободного перемещения товаров, работ, услуг и справедливого по отношению ко всем участникам функционирования рынков государств – членов союзного государства.

"Документ предписывает органам власти двух стран пресекать любые проявления монополизма и применять антимонопольное законодательство к компаниям из союзного государства на равных условиях. Соглашение будет способствовать гармонизации антимонопольного законодательства России и Белоруссии", - отмечают в Правительстве РФ.

Напомним, ранее белорусский президент Александр Лукашенко оценил слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что президент России Владимир Путин якобы не признает суверенитет Белоруссии.

Теги: Россия, Белоруссия, конкуренция, проект, соглашение



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