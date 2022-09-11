Одобрен проект российско-белорусского соглашения о единых правилах конкуренции

Правительство РФ одобрило проект российско-белорусского соглашения о единых правилах конкуренции. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе российского кабмина.

"В рамках реализации союзной программы в области единых правил конкуренции в союзном государстве правительства России и Белоруссии готовят соглашение о единых правилах конкуренции. Михаил Мишустин (премьер-министр РФ, - прим. ред.) подписал распоряжение, утверждающее согласованный для подписания вариант документа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главная цель соглашения состоит в создании организационных и правовых основ защиты конкуренции для обеспечения свободного перемещения товаров, работ, услуг и справедливого по отношению ко всем участникам функционирования рынков государств – членов союзного государства.

"Документ предписывает органам власти двух стран пресекать любые проявления монополизма и применять антимонопольное законодательство к компаниям из союзного государства на равных условиях. Соглашение будет способствовать гармонизации антимонопольного законодательства России и Белоруссии", - отмечают в Правительстве РФ.

Напомним, ранее белорусский президент Александр Лукашенко оценил слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что президент России Владимир Путин якобы не признает суверенитет Белоруссии.