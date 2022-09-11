Куйвашев проголосовал на выборах главы Среднего Урала

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев отдал свой голос на выборах главы региона, которые сегодня проходят на Среднем Урале. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Проголосовал. Надеюсь, вы тоже найдете сегодня пять минут. Это важно. Радуюсь, что никто из журналистов не спросил, кем я буду работать, если не меня не изберут", - отметил Куйвашев.

Кому из представленных кандидатов достался его голос, он уточнять не стал.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, Евгений Куйвашев голосовал на избирательном участке, расположенном в гимназии №104 Екатеринбурга.

"[Пришел на участок] с хорошим, бодрым настроением, чего и всем желаю. Мы выбираем высшее должностное лицо нашей области, и понятно, что выбор этот нужно сделать, чтобы область развивалась", - заявил он.

Ранее в избирательной комиссии региона сообщили, что Единый день голосования на Среднем Урале проходит с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Между тем, на свердловских выборах уже выявлены первые нарушения.