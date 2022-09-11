В ЦОН заявили о нарушениях на выборах в Нижнем Тагиле

В Центре общественного наблюдения за выборами в Свердловской области заявили о выявленных нарушениях в Нижнем Тагиле.

Как сообщили Накануне.RU в ЦОН региона, в этом городе агитационные материалы были размещены менее чем в 50 метрах от избирательных участков. Это запрещено избирательным кодексом Свердловской области.

"Листовки были замечены рядом с дворцом культуры "Юбилейный" (там расположено два участка: №2213 и №2214) и с участком №2209 по адресу улица Фрунзе, 58/33 (Дом детского творчества Ленинского района СП "Спутник")", - уточнили в Центре общественного наблюдения.

Там отметили, что нарушения были оперативно устранены.

Ранее в избирательной комиссии региона заявили, что Единый день голосования на Среднем Урале проходит с соблюдением мер эпидемиологической безопасности.