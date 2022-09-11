На свердловских избирательных участках ввели антиковидные меры

Единый день голосования в Свердловской области проходит с соблюдением мер эпидемиологической безопасности. Об этом Накануне.RU сообщили в региональной избирательной комиссии.

По рекомендации Роспотребнадзора, все члены участковых избирательных комиссий прошли тестирование на коронавирусную инфекцию. Как заверили в избиркоме, организаторы выборов здоровы.

Члены комиссий работают на участках в масках, также они обеспечены средствами защиты с учетом их смены каждые три часа. Для избирателей закуплены индивидуальные шариковые ручки, а на участках есть средства для обработки рук.

Как отметили в избиркоме, для безопасности избирателей кабинки для голосования решено не оснащать шторкой на входе, но при этом обеспечивается тайна голосования. Для тех, кто заболел ковидом, организовано голосование на дому.

Напомним, по данным на 10 часов утра явка на выборах в Свердловской области составляет меньше 5%.