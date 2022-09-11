В День города в Кызыле залпы салюта попали в людей на набережной

Прокуратура начала проверку инцидента, который произошел в День города в Кызыле.

Как сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве республики Тыва, 10 сентября, во время празднования Дня города Кызыла, часть залпов при проведении салюта попала в находящихся на набережной Енисея людей. Это повлекло причинение вреда их здоровью.

Как уже установлено, мероприятие по запуску фейерверка проводилось ООО "Большой праздник", которое является подрядчиком по муниципальному контракту с департаментом культуры мэрии Кызыла. Сейчас прокуратурой города организована проверка соблюдения требований безопасности при проведении массового мероприятия.

О тяжести травм пострадавших не сообщается. Кроме этого, свою проверку по факту инцидента начали следственные органы.