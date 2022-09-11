ВСУ могут готовить удар на угледарском направлении в районе Владимировки — Сладкого

Основатель батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал, что ВСУ готовят ударный кулак и собираются начать наступление в направлении Владимировки — Сладкого в ДНР.

Что касается Харьковского направления, то о признаках наступления там ВСУ информация поступала из различных источников, это не было неожиданностью, говорит он. "Мои наблюдения говорят, что не сложилось какой-то эффективной системы реагирования, когда по получении сигналов начинают вертеться какие-то ролики, всё приходит в движение, и ресурс, каким бы он ни был, приводится в максимальную готовность", — отмечает Ходаковский.

По его словам, неясно, изменит ли армия подход и приложит ли все усилия, чтобы не дать противнику добиться очередного успеха. "А я со своими тремя минометами и остатками БК, конечно, дам бой", — добавил он.

Ранее стало известно, что ВС РФ в Харьковской области оставили Балаклею, Изюм и частично Купянск. В Минобороны заявили, что это было "перегруппировкой", необходимой для "достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса" и "наращивания усилий на Донецком направлении".

Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в своём Telegram-канале также подтвердил оставление Изюма:

"Да, из Изюма ушли, как и из некоторых других населённых пунктов Харьковского направления. Конечно, это плохо. Конечно, это результат ошибок высокого командования. Но не нужно искать в этом скрытые смыслы. Дело не в "договорняках", и не в предательстве. Просто воюем, как умеем. На всех уровнях. Где-то лучше, где-то хуже".