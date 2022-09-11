Явка на выборах в Свердловской области составляет меньше 5%

По данным на 10 часов утра число избирателей, принявших участие в Едином дне голосования в Свердловской области, составило 122 тысячи 179 человек (3,70%). Об этом Накануне.RU сообщили в избирательной комиссии региона.

Также на избирательные участки направлены 9 тысяч 493 наблюдателя. 6 тысяч 895 представляют Общественную палату Свердловской области. Еще 2 тысячи 598 наблюдателей – от политических партий, избирательных объединений и выдвинутых ими кандидатов.

Напомним, в это воскресенье в Свердловской области выбирают губернатора. Также проходит голосование на выборах в местные думы.

Как сообщало Накануне.RU, в преддверии выборов на Среднем Урале Росгвардия устроила проверку избирательных участков и владельцев оружия, которые проживают рядом с ними.