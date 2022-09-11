11 Сентября 2022
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Запорожская АЭС (2022) | Фото: Dmytro Smolyenko / Future Publishing via Getty Images

На Запорожской АЭС остановлен шестой энергоблок

На Запорожской атомной электростанции остановлен шестой энергоблок.
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Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на советника главы концерна "Росэнергоатом" Рената Карчаа, шестой энергоблок АЭС в Энергодаре на подконтрольной России части Запорожской области был остановлен в ночь на воскресенье.

"Блок остановлен, в настоящее время осуществляется его переход в холодное состояние", - сообщил Карчаа.

По его словам, отключение было проведено в мягком, безопасном режиме около 4 часов утра по московскому времени.

Запорожская АЭС – самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков. Однако в последнее время работали только пятый и шестой энергоблоки.

Напомним, ранее в Организации объединенных наций выступили за демилитаризацию Запорожской АЭС. Однако на вопрос, каким образом и с помощью каких сил должны осуществляться эти меры, в ООН отвечать не стали.

Теги: Запорожская АЭС, энергоблок, остановка



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