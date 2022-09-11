11 Сентября 2022
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Общество Челябинская область
RCC EXTREME (2022) | Фото: Накануне.RU

75 тысяч зрителей, "киллеры" в воздухе и портреты для Клавы Коки – Челябинск отметил 286-летие

Погода 10 сентября не особо порадовала челябинцев, но своего градуса общему настроению горожан добавил первый фестиваль экстремальных видов спорта RCC EXTREME, который прошел в рамках празднования Дня города и стал одним из его ярких событий. Вот где точно было жарко, несмотря на хмурое небо и мелкий дождь, так это на площадке нового скейт-парка.

Сюда шли семьями и целыми компаниями. Малышня катила на самокатах, подростки рассекали пространство на скейтах и велосипедах. Все торопились увидеть лучших райдеров страны, которые собрались в Челябинске показать свое мастерство и поистине фееричные трюки, которые они исполняли как на уличных самокатах, так и на BMX велосипедах. Зрители то и дело успевали запоминать все новые и новые названия элементов – ванетти, сит греб, тобогган, футджем.

Скейт-парк RCC EXTREME(2022)|Фото: Накануне.RU

Велосипед(2022)|Фото: Накануне.RU

Каждый из райдеров пытался превзойти не только соперников, но и самого себя, выписывая в воздухе умопомрачительные пируэты и делая все более сложные связки. Порой это оборачивалось падением и ушибами, но парни, как настоящие бойцы, поднимались и шли покорять трассу снова и снова. Ведущие сравнивали выступающих с киллерами воздуха и шредерами-убийцами, настолько был высок уровень спортсменов. По итогам выступлений лучшие из лучших были отмечены денежными сертификатами от организатора первого фестиваля экстремальных видов спорта – Русской медной компании.

Скейт-парк RCC EXTREME(2022)|Фото: Накануне.RU

Скейт-парк RCC EXTREME(2022)|Фото: Накануне.RU

"Именно эта площадка, которую для челябинцев подготовила РМК, получилась самой молодежной и тусовочной. Я уверен, что жители и гости города получили массу удовольствия от шоу, которое они увидели. А еще я бы хотел вместе с вами, дорогие челябинцы, поздравить с этой сцены президента РМК Игоря Алексеевича Алтушкина с днем рождения", — отметил председатель Законодательного собрания Челябинской области Александр Лазарев.

"Стало уже доброй традицией, что РМК дарит челябинцам на День города яркие спортивные мероприятия. 286-летие не стало исключением. В ближайшие два дня горожан ждут новые эмоции и впечатления. А для нас это отличная возможность поздравить челябинцев с праздником, пожелать каждому жителю здоровья, а любимому Челябинску — процветания!" — отметил директор обособленного подразделения РМК в Челябинске Анатолий Еремин.

К слову, РМК принадлежит еще и инициатива с проведением вечера большого бокса на арене "Трактор" (11 сентября, — прим. ред.), где главным и самым зрелищным должно стать противостояние россиянина Заура Абдуллаева и мексиканца Джованни Страффона. На "разогреве" у этих боксеров выступят спортсмены, которые приехали в столицу Южного Урала не только из других городов России, но из Казахстана и даже из Аргентины. Челябинцы стали свидетелями традиционной процедуры взвешивания боксеров и дуэлей взглядов перед боями.

Заур Абдуллаев(2022)|Фото: Накануне.RU

RCC EXTREME(2022)|Фото: Накануне.RU

А вот кто точно разогнал тучи, так это команда FMX 13 легендарного мотофристайлера Алексея Колесникова. Мотошоу получилось невероятно крутым. Парни взмывали на 10-метровую высоту, дрифтовали, выписывали кульбиты и на земле, и в воздухе, чем приводили в восторг многотысячную толпу зрителей. А в финале своей программы моторайдеры дали круг почета по площадке и "дали пять" всем, кто протянул к ним ладони.

RCC EXTREME(2022)|Фото: Накануне.RU

После мотошоу началась концертная программа, где были заявлены хэдлайнерами рэп-исполнитель SТ, Клава Кока и NILETTO.

SТ(2022)|Фото: Накануне.RU

Клава Кока(2022)|Фото: Накануне.RU

Зрители до последнего не верили, что на сцену выйдет представительница лейбла Black Star, так как накануне она из-за плохого самочувствия отменила концерт. Но в Челябинск одна из самых известных блондинок российского шоу-бизнеса все же приехала и порадовала поклонников своими хитами. Правда, ей приходилось брать небольшие паузы во время выступления, чтобы, как объясняла певица, "немного подышать и дать голосовым связкам отдохнуть".

К слову, в этот вечер преданные фанатки Клавы Коки принесли не только для нее цветы, но и одна из девушек собственноручно нарисовала портрет своего кумира. В этот день самый известный в Челябинске художник-граффитист Тимур Абдуллаев также посвятил Клаве Коке портрет в стиле граффити, который смогли оценить все те, кто пришел на экстрим-шоу.

RCC EXTREME(2022)|Фото: Накануне.RU

По подсчетам организаторов, к концу вечера на концерте было 75 тысяч зрителей, которые подпевали в унисон артистам, разучивали с ними строчки новых песен, зажигали фонарики и были просто счастливы от такого прекрасного Дня города. Праздник удался!

RCC EXTREME(2022)|Фото: Накануне.RU

Теги: RCC EXTREME, , Клава Кока, NILETTO



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