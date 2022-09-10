Отступление из-под Соледара - полная чушь, - Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале привёл "последние сводки из Донбасса, Соледарского направления".

"Отсюда продолжают поступать бодрые новости от боевого генерала, героя России, командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова. Всякие разговоры про отступление и подобное – полная чушь. Здесь наши бойцы совместно с союзными силами уже несколько дней ведут наступательные действия", - написал Кадыров.

Ночью союзные войска "вступили в плотное боестолкновение с противником" и выиграли битву.

"Как итог – еще один отбитый укрепрайон, подбитая техника и трофей в виде БМП, "угнанный", к слову, прямо из-под носа растерянных бандеровцев в самом начале штурма. Всегда отмечал, что в тесном контакте противостоять нашим парням у фашистов духа нет. Не дано им этого. На своем фронте спецназ "Ахмат" с товарищами по оружию только то и делает, что ищет с ними боя. Но пока на нашем направлении от врага никакой инициативы и активности. Действуют, как и прежде, предсказуемо", - подытожил Кадыров.