10 Сентября 2022
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Происшествия Приволжский ФО
Уфа (2018) | Фото: Накануне.RU

Озвучена предварительная причина возгорания в ТРЦ "Меркурий" в Уфе

Предварительная причина крупного пожара в торгово-развлекательном центре "Меркурий" в Уфе – аварийная работа электрооборудования.

"В ходе доследственной проверки были опрошены свидетели начала пожара и отсмотрены записи камер видеонаблюдения. Установлено, что пожар возник на третьем этаже рядом с мебельным магазином. Вероятной причиной является аварийная работа электрооборудования", - сообщили ТАСС в экстренных службах.

Во время дальнейших разбирательств, проведения экспертиз будет устанавливаться более конкретная причина и место появления возгорания. В настоящее время проводится доследственная проверка, дело пока не возбуждено. Также собеседник ТАСС уточнил, что после выявленных последней проверкой нарушений должна была пройти еще одна проверка, но она была отменена прокуратурой после введения правительством моратория.

Напомним, о пожаре в ТРЦ "Меркурий" поступило в 21.36 9 сентября. Изначально открытое горение наблюдалось на третьем этаже здания, позже огонь охватил и кровлю. Площадь возгорания составила 5,4 тыс. "квадратов". В 3.46 10 сентября объявлена ликвидация открытого горения.

Теги: ТРЦ Меркурий, Уфа, возгорание, пожар, причина



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