Додон назвал политическим запрет компании Air Modova возобновлять полёты из Кишинёва в Москву

Экс-президент Молдавии Игорь Додон в своём Telegram-канале высказался о запрете компании Air Modova возобновлять полёты из Кишинёва в Москву.

Решение молдавских властей никак не связано с безопасностью полётов, полагает Додон, так как в Москву без проблем летают самолёты из Турции, ОАЭ, Сербии, Армении, Египта, Израиля, Беларуси, и желающие попасть из Молдовы в Россию или из России в Молдову активно используют некоторые из этих маршрутов.

"Власти Молдовы запрещают прямые перелёты из Кишинёва в Москву, чтобы понравиться западным кураторам и присоединиться к антироссийским санкционным мерам. К сожалению, это решение создаёт дополнительные проблемы и затраты для десятков тысяч наших сограждан, которые вынуждены тратить десятки часов и добираться транзитом через третьи страны домой, чтобы увидеть и обнять своих родных", - полагает Додон.