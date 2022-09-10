10 Сентября 2022
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Политика За рубежом
Вид на Москву с Воробьевых гор (2022) | Фото: Накануне.RU

Додон назвал политическим запрет компании Air Modova возобновлять полёты из Кишинёва в Москву

Экс-президент Молдавии Игорь Додон в своём Telegram-канале высказался о запрете компании Air Modova возобновлять полёты из Кишинёва в Москву.

Решение молдавских властей никак не связано с безопасностью полётов, полагает Додон, так как в Москву без проблем летают самолёты из Турции, ОАЭ, Сербии, Армении, Египта, Израиля, Беларуси, и желающие попасть из Молдовы в Россию или из России в Молдову активно используют некоторые из этих маршрутов.

"Власти Молдовы запрещают прямые перелёты из Кишинёва в Москву, чтобы понравиться западным кураторам и присоединиться к антироссийским санкционным мерам. К сожалению, это решение создаёт дополнительные проблемы и затраты для десятков тысяч наших сограждан, которые вынуждены тратить десятки часов и добираться транзитом через третьи страны домой, чтобы увидеть и обнять своих родных", - полагает Додон.

Теги: Air Modova, запрет, Кишинёв, Москва, полёт



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