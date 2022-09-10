10 Сентября 2022
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Армия и ВПК ДНР и ЛНР
Луганская народная республика (2014) | Фото:

Вся ЛНР контролируется союзными войсками, панику сеет Украина, - Мирошник

Вся территория ЛНР контролируется союзными войсками, а панику пытается сеять Украина. Об этом в своём Telegram-канале написал посол ЛНР в России Родион Мирошник.

"Сейчас у меня был сеанс связи с Северодонецком, Лисичанском, Старобельском, Сватово. Это все – с еверный территории ЛНР. Слухи, разгоняемые Украиной, чрезмерно преувеличены. Везде ситуация спокойная и стабильная, полностью под контролем ЛНР", - написал Мирошник.

О близости фронта говорит только приезд нескольких десятков беженцев из Изюма и Купянска.

"Их принимают на территории. Снабжают всем необходимым. Пока справляются. Рассказы об обстрелах Лисичанска – тоже ложь. Эхо доносится из района Северска и близлежащих территорий. Там военные действия – уже два месяца", - написал Мирошник.

Теги: Родион Мирошник, ЛНР, посол, Украина



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