Губернатор Белгородской области выехал на границу с Украиной, со стороны которой скопились беженцы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале высказался о ситуации на границе у пропускного пункта в селе Логачевка, где скопились большие очереди гражданских машин с беженцами из Украины.

"Уже развёрнуты мобильные пункты питания и организована доставка еды и воды на Харьковскую сторону. Также организованы пункты обогрева, они выведены вдоль всей очереди. По необходимости готовы оказать и медицинскую помощь, на границе дежурит бригада медиков. Всех желающих готовы доставить в пункт временного размещения граждан. Постараемся обеспечить всем необходимым тех, кто в этом нуждается. Выезжаю на место сам, в том числе посмотрю и пункт пропуска в Шебекино", - написал Гладков.

Отдельное он высоко оценил работу волонтёров, которые "оказывают огромную поддержку".