Изюмско-балаклейская группировка войск переброшена в ДНР, - Минобороны РФ

Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на Донецком направлении, сообщает Минобороны РФ.

Для этого в течение трёх суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию ДНР. В ходе этой операции проведён ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск.

Для того, чтобы российские войска не понесли ущерба, по противнику наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии. За трое суток уничтожено более 2 тыс. украинских и иностранных боевиков, а также более 100 единиц бронетехники и артиллерии.