10 Сентября 2022
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чвк вагнер, наемники, арфика (2020) | Фото: vsepodrobnosti.ru

В аду мы будем лучшими: Пригожин прокомментировал рекламу "ЧВК Вагнера" в российских городах

В Новосибирске, Екатеринбурге и других крупных городах страны появились рекламные объявления о найме бойцов в «ЧВК Вагнера». Журналисты издания «Утро.ру», узнав об этом, решили поинтересоваться у бизнесмена Евгения Пригожина, что он думает по этому поводу.

«Пользуясь случаем, хочу обратиться к тем, кому адресована эта реклама: «Парни, идите в ЧВК «Вагнер». Вы будете бок о бок с крутыми бойцами, которые прошли десятки войн и уничтожили десятки тысяч врагов России. Из вас сделают настоящих воинов и научат побеждать, и вы вернётесь домой в орденах и медалях. Кто-то попадёт в рай, а кто-то в ад, но в аду мы будем лучшими», — передала ответ Евгения Пригожина пресс-служба «Конкорда».

Ранее российский бизнесмен побывал на могиле героически погибшего во время СВО Александра Романовского. Он возложил цветы и отдал дань уважения защитнику Родины.

Теги: евгений пригожин, чвк вагнера, реклама



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