10 Сентября 2022
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Школа №4 в Ханты-Мансийске (2019) | Фото: Накануне.RU

В тюменских школах не стали менять правила внутреннего распорядка, касающиеся формы одежды учащихся

Управляющий совет средней школы N 88 г. Тюмени решил не вносить в правила внутреннего распорядка никаких изменений, касающихся формы одежды учащихся.

"Это единогласное решение было принято после конструктивного обсуждения. Мы руководствовались действующим законодательством, в первую очередь, Конституцией Российской Федерации и федеральным законом об образовании. По нашему общему мнению, требования к одежде и внешнему виду всех учеников должны быть едиными, независимо от их национальности и вероисповедания", - цитирует информационный центр правительства Тюменской области председателя совета Елену Корчемкину.

При этом форму одежды для учащихся школ определяют сами образовательные учреждения, это предусмотрено федеральным законом об образовании, заявил постоянный представитель республики Дагестан в Тюменской области, член Общественной палаты Тюменской области, доктор технических наук, профессор Яраги Курбанов.

"Если есть определенные правила, требования и нормы, считаю, что их надо выполнять и учитывать. С этим надо соглашаться", - цитирует информационный центр правительства Тюменской области Курбанова.

Он уточнил, что речь в данном случае идет о светском образовательном учреждении.

Напомним, ранее в школе №88 в Тюмени директор не пустила на занятия девочку, на которой был надет хиджаб. Видеоролик конфликта попал в социальные сети. Одни интернет-пользователи поддержали ношение хиджабов, другие выступили против. В итоге власти области провели встречу с отцом ученицы и обсудили случившееся. Девочке разрешили ходить на занятия с покрытой головой.

Теги: Школа, хиджаб, Елена Корчемкина, Яраги Курбанов



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