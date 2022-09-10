Евгений Пригожин не стал опровергать информацию об отношении Беглова к спецоперации России

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал информацию о непатриотическом отношении главы Северной столицы к спецоперации России в Донбассе.

Ранее в петербургских СМИ появлялись сообщения о том, что Беглов может не поддерживать спецоперацию России по защите республик Донбасса, но умалчивать об этом. Данную информацию журналисты LIVE24 попросили прокомментировать Пригожина. В ответ им он отметил, что не может подтвердить или опровергнуть достоверность этих сведений, добавив, что, если бы описанный журналистами образ губернатора воплотился в реальности, его можно было бы считать подонком и негодяем.

«Какая ужасная новость. К счастью, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть такое поведение товарища Беглова. Вы нарисовали образ ужасного губернатора. Но если бы такой губернатор существовал, то я бы сказал: "Он законченный подонок и редкий негодяй"», — приводит слова бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее юристы Пригожина направили заявление в Генеральную прокуратуру России с просьбой провести проверку Telegram-канала Gulagu.net на предмет распространения недостоверной информации.